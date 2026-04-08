Da giovedì 9 aprile 2026 a domenica 12 aprile, il tempo in Italia si presenta variabile. La prima giornata sarà segnata da un’alternanza tra sole e nuvole, con rovesci pomeridiani più frequenti in alcune zone. Nei giorni successivi, si continuerà a sperimentare condizioni instabili, con intervalli di cielo sereno e momenti di pioggia, in particolare nel pomeriggio. La situazione meteorologica si manterrà fluida durante tutto il periodo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fase dinamica tra sole e instabilità. Da domani, giovedì 9 aprile 2026, l’Italia sarà interessata da una situazione meteorologica piuttosto variabile, caratterizzata da alternanza tra momenti soleggiati e fasi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane. La primavera continua a mostrarsi vivace, con contrasti tra correnti più miti e infiltrazioni di aria fresca. Giovedì 9 aprile: tempo variabile e primi rovesci. La giornata di giovedì si aprirà con condizioni generalmente stabili al mattino, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della nuvolosità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Come sarà il tempo in Italia da domani, 9 aprile, fino a domenica 12

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Arriverà dal 28 aprile anche in Italia per smartphone e tablet, non richiederà connessione online e non ha pubblicità: ecco come funziona - facebook.com facebook

Spero che chi in Italia gli va dietro da anni capisca quello che da almeno 15 anni cerco di spiegare loro. Yanis, da sempre, e' solo un avventuriero piuttosto abile, fotogenico e disposto a tutto pur di far soldi ed avere l'applauso delle "folle". Era cosi' quando era x.com