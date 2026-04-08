Come sarà il tempo in Italia da domani 9 aprile fino a domenica 12

Da dayitalianews.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 9 aprile 2026 a domenica 12 aprile, il tempo in Italia si presenta variabile. La prima giornata sarà segnata da un’alternanza tra sole e nuvole, con rovesci pomeridiani più frequenti in alcune zone. Nei giorni successivi, si continuerà a sperimentare condizioni instabili, con intervalli di cielo sereno e momenti di pioggia, in particolare nel pomeriggio. La situazione meteorologica si manterrà fluida durante tutto il periodo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fase dinamica tra sole e instabilità. Da domani, giovedì 9 aprile 2026, l’Italia sarà interessata da una situazione meteorologica piuttosto variabile, caratterizzata da alternanza tra momenti soleggiati e fasi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane. La primavera continua a mostrarsi vivace, con contrasti tra correnti più miti e infiltrazioni di aria fresca. Giovedì 9 aprile: tempo variabile e primi rovesci. La giornata di giovedì si aprirà con condizioni generalmente stabili al mattino, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della nuvolosità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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