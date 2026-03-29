A Monaco, città Stato dove il cattolicesimo è la religione ufficiale, il Papa ha pronunciato un discorso rivolto al principe, in cui ha chiesto di opporsi al secolarismo che mira a basare la società sulla produzione di ricchezza. La dichiarazione è stata fatta durante un evento ufficiale, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

A Monaco, città Stato nella quale il cattolicesimo è religione ufficiale, Leone invoca un «argine al secolarismo che fonda la società sulla produzione di ricchezza». Poi rinnova l’appello a difendere la vita dal concepimento alla fine naturale. E cita San Carlo Acutis. Il primo viaggio apostolico in Europa di papa Leone XIV si è contraddistinto per la sobrietà e la delicatezza alle quali ci ha abituati il pontefice americano, salito al soglio di Pietro quasi un anno fa. Tuttavia, queste due virtù non hanno impedito al papa di parlare di temi «scomodi» per le orecchie secolarizzate di tante nazioni europee e occidentali, quali la difesa della vita dal concepimento alla sua fine naturale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Papa dal principe lancia la sfida al laicismo

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