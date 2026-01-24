Daytona apre il 2026 endurance IMSA lancia la sfida del WEC al motorismo sportivo
A poche ore dall'inizio della stagione endurance 2026, il campionato IMSA in America si prepara ad accogliere le prime sfide tra i costruttori. Daytona apre ufficialmente il nuovo anno di competizioni, segnando l'inizio di un importante ciclo nel motorismo sportivo con l'attenzione rivolta anche al WEC e alle novità in arrivo.
Mancano poche ore prima che il sipario si alzi sulla stagione endurance 2026. Come sempre, il primo teatro che accoglierà le sfide tra i costruttori è quello del campionato IMSA in America. Daytona: ventiquattr’ore ininterrotte nel nord della Florida, traffico da metropoli notturna e fari che tagliano l’asfalto. La 24 Ore non è soltanto la gara che apre l’anno: è il luogo dove le parole “resistenza” e “innovazione” diventano concrete e verificabili sul campo. Per le case auto, infatti, l’endurance non è spettacolo fine a sé stesso. In nessun altro tipo di competizione un’auto deve dimostrare così a lungo, e con una severità così brutale, che la prestazione può convivere con l’ affidabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Daytona: Alessio Rovera porta al debutto la nuova Ferrari 296 GT3 EvoVARESE – Il 2026 di Alessio Rovera si apre sotto il segno del Cavallino Rampante e di una delle sfide più iconiche del motorsport mondiale ... monzaindiretta.it
24 Ore di Daytona 2026: 60 auto, 4 classi, un giorno di caos controllatoMagazine Quotazioni Usato La 24 Ore di Daytona (Rolex 24) apre l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026 con una griglia da 60 vetture divise in quattro classi: GTP, LMP2, GTD Pro e GTD. Il circu ... quattroruote.it
La 24 Ore di Daytona 2026 apre la stagione endurance! Questo weekend, sabato 25 e domenica 26 gennaio, 60 vetture si sfideranno sul Daytona International Speedway nelle classi GTP, LMP2, GTD PRO e GTD. Porsche-Penske punta al terzo trionf - facebook.com facebook
