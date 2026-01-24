A poche ore dall'inizio della stagione endurance 2026, il campionato IMSA in America si prepara ad accogliere le prime sfide tra i costruttori. Daytona apre ufficialmente il nuovo anno di competizioni, segnando l'inizio di un importante ciclo nel motorismo sportivo con l'attenzione rivolta anche al WEC e alle novità in arrivo.

Mancano poche ore prima che il sipario si alzi sulla stagione endurance 2026. Come sempre, il primo teatro che accoglierà le sfide tra i costruttori è quello del campionato IMSA in America. Daytona: ventiquattr’ore ininterrotte nel nord della Florida, traffico da metropoli notturna e fari che tagliano l’asfalto. La 24 Ore non è soltanto la gara che apre l’anno: è il luogo dove le parole “resistenza” e “innovazione” diventano concrete e verificabili sul campo. Per le case auto, infatti, l’endurance non è spettacolo fine a sé stesso. In nessun altro tipo di competizione un’auto deve dimostrare così a lungo, e con una severità così brutale, che la prestazione può convivere con l’ affidabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daytona apre il 2026 endurance, IMSA lancia la sfida del WEC al motorismo sportivo

La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 in pista!La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 nel mondo delle corse su pista.

Alcaraz s'impone su Sinner a Seul, al n.1 la sfida-esibizione che apre il 2026Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in due set (7-5, 7-6) durante un match-esibizione a Seul, segnando l'apertura del 2026 nel tennis internazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: 24 Ore di Daytona 2026: 60 auto, 4 classi, un giorno di caos controllato | Quattroruote.it; Sei Ferrari al ROAR della 24 Ore di Daytona 2026; IMSA | Daytona apre il 2026. Porsche ancora regina?; La 24 Ore Daytona apre la stagione 2026 in pista!.

Daytona: Alessio Rovera porta al debutto la nuova Ferrari 296 GT3 EvoVARESE – Il 2026 di Alessio Rovera si apre sotto il segno del Cavallino Rampante e di una delle sfide più iconiche del motorsport mondiale ... monzaindiretta.it

24 Ore di Daytona 2026: 60 auto, 4 classi, un giorno di caos controllatoMagazine Quotazioni Usato La 24 Ore di Daytona (Rolex 24) apre l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026 con una griglia da 60 vetture divise in quattro classi: GTP, LMP2, GTD Pro e GTD. Il circu ... quattroruote.it

La 24 Ore di Daytona 2026 apre la stagione endurance! Questo weekend, sabato 25 e domenica 26 gennaio, 60 vetture si sfideranno sul Daytona International Speedway nelle classi GTP, LMP2, GTD PRO e GTD. Porsche-Penske punta al terzo trionf - facebook.com facebook