Ars et Labor-Medicina Fossatone 0-1 | ospiti avanti dopo 4 minuti con Fini - DIRETTA

Nella sfida tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, gli ospiti sono passati in vantaggio al 4’ minuto con Fini. Dopo una recente sconfitta e le critiche dei tifosi, l’Ars et Labor cerca una reazione in questa partita, che si svolge al Paolo Mazza. Segui la diretta per aggiornamenti sull’andamento della gara.

Dopo il (mezzo) passo falso contro Fratta Terme e la contestazione dei tifosi, l'Ars et Labor torna ad affacciarsi al Paolo Mazza con più dubbi che certezze. A Ferrara arriva Medicina Fossatone, osso durissimo, a soli 2 punti di distanza dalla banda di Di Benedetto.

