Mercato settimanale in paese FdI lancia la proposta al Comune

Il circolo locale di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta al Comune di istituire un mercato settimanale nel paese. La proposta mira a offrire ai cittadini un punto di scambio commerciale regolare e più accessibile. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui tempi o sulle modalità di realizzazione. La proposta è stata comunicata ufficialmente dal rappresentante del circolo durante una riunione pubblica.

Un mercato settimanale a Monterenzio: la proposta di FdI. "Il circolo di Fratelli d’Italia di Monterenzio si prefigge il compito di proporre progetti concreti per i cittadini. Come coordinatore di Fratelli d’Italia di Monterenzio ho depositato in Comune la proposta di creazione di un mercato settimanale che possa divenire un’utilità per la cittadinanza e un luogo di aggregazione, carenti a Monterenzio, nonché rappresentare un’ulteriore opportunità per la comunità – premette Elena Dall’Aglio –. L’idea di un mercato è stata sposata anche da Alessandro Sangiorgi, coordinatore FdI Valle Idice–Savena Fratelli d’Italia. Entrando nel dettaglio della proposta, il mercato coinvolgerà aziende e imprenditori locali nonché associazioni esterne che volessero partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mercato settimanale in paese". FdI lancia la proposta al Comune Mercato settimanale di Alberobello, la proposta di operatori e cittadini: "Spostiamo le bancarelle in centro"Dibattito aperto ad Alberobello per lo spostamento del mercato cittadino nelle zone del centro. Fuga di gas nel "cuore" del paese: sospeso il mercato settimanaleNelle prime ore della giornata odierna 26 gennaio in via Roma a Noventa Padovana è stata evidenziata l'emergenza all'altezza di piazza Europa. Drone News: NOTAM No-Fly Zones, FAA Reopens Comments, SkyeBrowse's New AI Feature, Drone Saves Woman Temi più discussi: Mercato settimanale in paese. FdI lancia la proposta al Comune; Il Rally Maremma fa tappa in paese: variazione straordinaria del mercato settimanale; Mercato al martedì adesso la scelta è diventata definitiva; Torna Vergato in Fiera: tra tradizione, agricoltura e comunità il paese si prepara a tre giorni di festa. Mercato settimanale in paese. FdI lancia la proposta al ComuneUn mercato settimanale a Monterenzio: la proposta di FdI. Il circolo di Fratelli d’Italia di Monterenzio si prefigge il compito di proporre progetti concreti per i cittadini. Come coordinatore di Fra ... ilrestodelcarlino.it Bari, il mercato settimanale di via Portoghese si sposta nell’area adibita a park&ride di via Brigata ReginaIl trasferimento temporaneo a causa dei lavori per le linee del Brt, in attesa della definitiva sistemazione in via Tommaso Fiore. Stalli organizzati in due turni mensili. Gli utenti potranno ... lagazzettadelmezzogiorno.it In occasione della Pasquetta, domani (lunedì 6 aprile) il mercato settimanale del lunedì non si svolgerà - facebook.com facebook