Mercato settimanale di Alberobello la proposta di operatori e cittadini | Spostiamo le bancarelle in centro

Questa settimana, il mercato settimanale di Alberobello si è trasformato in un campo di discussioni. Gli operatori e alcuni cittadini chiedono di spostare le bancarelle nel centro della città. La proposta divide, e ora l’amministrazione ascolta le diverse opinioni. La questione resta aperta, mentre si cercano le soluzioni migliori per tutti.

Dibattito aperto ad Alberobello per lo spostamento del mercato cittadino nelle zone del centro. Alcune associazioni hanno portato, all'attenzione dell'amministrazione locale, la necessità di un trasferimento del tradizionale mercato settimanale del giovedì. Il prossimo 5 febbraio, in Palazzo comunale, è convocata una riunione che prevede, all'ordine del giorno', la discussione sulla “Presentazione proposta di spostamento del mercato settimanale del giovedì oggetto di referendum comunale”. Nello scorso 25 novembre, infatti, l'associazione politico-culturale ‘Insieme per Alberobello ha consegnato al sindaco De Carlo, all’assessore al commercio e mercato settimanale De Felice e al consigliere comunale Greco, un documento con 1.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Alberobello Mercato “Spostiamo le postazioni var lontane dalle panchine, così l’arbitro decide in tranquillità”: la proposta di Maurizio Sarri Rosignano | Mercato settimanale in crisi, operatori in calo e banchi vuoti. Confcommercio: "Situazione non più sostenibile" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alberobello Mercato Mercato settimanale del sabato a Sansepolcro: riprende lo svolgimento in Piazza Torre di BertaIl Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che il mercato settimanale del sabato tornerà a svolgersi in Piazza Torre di Berta, sede storica del mercato cittadino ... msn.com Si avvisa la cittadinanza che il mercato settimanale di martedì 3 Febbraio, data la concomitanza della Fiera di San Biagio in Piazzale Aldo Moro, si svolgerà nelle vie del centro città Si avvisa anche che, a causa del mercato, le fermate dell'autobus di linea A - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.