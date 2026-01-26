Fuga di gas nel cuore del paese | sospeso il mercato settimanale

Il 26 gennaio, a Noventa Padovana, si è verificata una fuga di gas nel centro del paese, in via Roma, vicino a piazza Europa. Per motivi di sicurezza, il mercato settimanale è stato temporaneamente sospeso. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona.

Nelle prime ore della giornata odierna 26 gennaio in via Roma a Noventa Padovana è stata evidenziata l'emergenza all'altezza di piazza Europa. Immediato l'intervento dei tecnici specializzati per iniziare i lavori di messa in sicurezza. Inevitabili disagi alla viabilità Nelle prime ore della giornata odierna, 26 gennaio, è pervenuta al comune di Noventa Padovana la notizia di una fuga di gas da una delle condotte presenti sotto il manto stradale di via Roma, all’altezza di piazza Europa. Immediato l’intervento da parte dei tecnici di Italgas, che hanno allestito in urgenza il cantiere per procedere alla riparazione del guasto, mentre la Polizia Locale di Noventa Padovana ha provveduto alla chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Leopardi e la rotonda di via Caduti sul Lavoro, predisponendo le necessarie deviazioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Il Villaggio di Natale Dr. Max con il “regalo sospeso” nel cuore del Rione Sanità Leggi anche: Ignora l'alt, fuga a tutto gas: inseguimento da film in paese, e spuntano dei gioielli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Fuga di gas in via Dalmazia, prosegue il ripristino: disagi fino al 28 gennaio; Fuga di gas a Cingoli; FUGA DI GAS AD APRILIA: EVACUATO SUPERMERCATO; Fuga di gas devasta garage nel Casertano. Esplode appartamento per una fuga di gas, morto un 71enne: il corpo scaraventato in stradaUn’esplosione ha distrutto un’abitazione agli Altipiani di Arcinazzo: un uomo di 71 anni è morto. Probabile fuga di gas causata da un tubo logorato. fanpage.it Fuga di gas devasta garage nel CasertanoUna violenta esplosione si è verificata al piano terra di un edificio a Marcianise (Caserta), in Viale XXIV Maggio. La deflagrazione ha interessato un'area adibita a garage, totalmente devastata dalla ... ansa.it con Michelle e il loro piccolo Gabriele: una dolcissima fuga sulla neve Il freddo fuori, il cuore pieno di calore. La famiglia è il posto più bello dove tornare #IgnazioBoschetto #Michelle #Gabriele #FamilyTime #Neve #WinterM facebook Dalla Spagna al cuore dell’Espressionismo Astratto. Esteban Vicente, in fuga dalla Guerra Civile, trovò a New York una rinascita creativa accanto a giganti come Rothko e de Kooning. Un ponte tra due mondi. Scopri la sua storia view.genially.com/6944eee9 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.