Il mercato dell’Inter si prepara a una svolta importante nel settore difensivo durante la prossima sessione estiva. Sono stati annunciati cambiamenti specifici, con variazioni che interesseranno i diversi giocatori della linea arretrata. La strategia si svilupperà attraverso analisi mirate, valutando ogni singolo caso per definire le mosse da adottare in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, prevista una vera e propria rivoluzione estiva per quanto riguarda il pacchetto arretrato: l’analisi caso per caso. Il futuro della difesa dell’ Inter è un cantiere aperto. Mentre la squadra di Cristian Chivu vola a quota 69 punti verso lo scudetto, la proprietà Oaktree e la dirigenza nerazzurra preparano una rivoluzione profonda nel reparto arretrato per l’estate 2026. Secondo il focus di Tuttosport, nessuno dei cinque centrali attuali è certo al 100% della permanenza, con logiche che spaziano dai riscatti obbligatori ai ricambi generazionali. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, rivoluzione in difesa: Akanji resta al 99%, ma Acerbi e De Vrij sono vicini allo 0%. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa: l’analisi caso per caso in vista dell’estate

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