Meravigliosa Italrugby | anche l' Under 18 batte l’Inghilterra con 6 mete!

L’Under 18 della nazionale italiana di rugby ha vinto contro l’Inghilterra con un punteggio di 46-26 nell’ultima giornata del torneo Six Nations U18 a Vichy. La squadra italiana ha realizzato sei mete durante la partita, contribuendo a una vittoria significativa contro gli avversari britannici. La partita si è svolta in Francia e ha visto gli Azzurrini dominare nel punteggio e nel gioco.

L’Italrugby ci ha preso gusto: dopo la Nazionale maggiore, anche l’Under 18 batte l’Inghilterra nel Six Nations U18 Festival, una sorta di Sei Nazioni di categoria pur senza classifica. A Vichy, in Francia, gli Azzurrini trionfano 46-26 e chiudono la kermesse con 3 vittorie su 3, dopo aver battuto anche Spagna e Scozia. Un trionfo per i ragazzi guidati da coach Alessandro Lodi, già campione d’Italia con Rovigo, che dimostra ancora una volta il grande lavoro fatto negli ultimi anni dalle giovanili italiane, che continuano a ottenere successi a ripetizione. Tra i protagonisti assoluti del match il mediano di mischia 17enne Andretti, già...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meravigliosa Italrugby: anche l'Under 18 batte l’Inghilterra con 6 mete! Leggi anche: Under 20: l'Italrugby spera, tiene un'ora, fa tre mete... E poi cade anche con l'Inghilterra Vittoria storica per l'Italrugby, Inghilterra battuta 23-18ROMA - L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 nel match disputato all'Olimpico di Roma e valido per la 4a giornata del Sei Nazioni. Scotland v Italy | Under 18's Women's Six Nations | Hat-trick hero and a second-half charge!