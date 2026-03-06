L’Italrugby Under 20 ha giocato un’ora contro l’Inghilterra, segnando tre mete, ma alla fine ha perso la partita a Treviso. È la quarta sconfitta consecutiva per la squadra, che nonostante alcuni momenti positivi, non è riuscita a evitare il risultato sfavorevole. La partita si è conclusa con la sconfitta degli Azzurrini, che continuano il loro percorso senza vittorie recenti.

Niente da fare. L’Italia fa quello che può, mette in difficoltà l’Inghilterra per un’ora, ma alla fine perde la quarta partita consecutiva: a Treviso gli inglesi vincono 37-17. Difficile pensare di portare a casa la partita col 36% di possesso palla e addirittura col 26% di territorio, con gli inglesi sempre in attacco: gli Azzurrini hanno tenuto in difesa fino a quando è stato possibile, poi la benzina è finita e gli ospiti hanno dilagato. Pesano anche le due trasformazioni sbagliate da Braga quando la partita era punto a punto. Continua il Sei Nazioni da incubo dell’Italia Under 20, che avrebbe bisogno di un mezzo miracolo per evitare l’ultimo posto: deve battere il Galles a Cardiff domenica prossima e sperare in una sconfitta della Scozia contro l’Irlanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Under 20: l'Italrugby spera, tiene un'ora, fa tre mete... E poi cade anche con l'Inghilterra

