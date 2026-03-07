Vittoria storica per l' Italrugby Inghilterra battuta 23-18

L'Italia ha sconfitto l'Inghilterra con un punteggio di 23-18 durante la quarta giornata del Sei Nazioni, in una partita giocata all'Olimpico di Roma. La squadra italiana ha ottenuto una vittoria significativa sul proprio campo, lasciando gli avversari a distanza di cinque punti. La partita si è conclusa con il team di casa che ha prevalso sugli ospiti, consolidando la propria posizione nel torneo.

ROMA - L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 nel match disputato all'Olimpico di Roma e valido per la 4a giornata del Sei Nazioni. E' la prima volta che gli azzurri battono l'Inghilterra. Il primo tempo si era chiuso sul 12-10 per gli ospiti. Due mete a testa: per l'Italia di Menoncello (primo tempo), mvp del match, e Marin (secondo tempo), per gli inglesi di Freeman e Roebuck entrambe nei primi 40'. Presenti sugli spalti poco meno di 70.000 spettatori. - foto Ipa Agency -. gmred 07-Mar-26 19:39 . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

