Addetta della mensa scolastica si taglia | sangue nei piatti scatta la multa

A Desenzano del Garda, un’addetta della mensa scolastica si è ferita accidentalmente durante il servizio, causando la presenza di sangue nei piatti dei bambini. L’incidente ha suscitato preoccupazioni tra genitori e scuole, mentre le autorità valutano eventuali sanzioni o misure per garantire la sicurezza e la salubrità del servizio di refezione scolastica.

Desenzano del Garda (Brescia) – L’operatrice della mensa scolastica si taglia inavvertitamente mentre serve i pasti a scuola e il sangue imbratta i piatti dei bambini. Ora la Dussmann Service, l’azienda che si occupa della ristorazione scolastica per conto del Comune, è stata sanzionata con 2500 euro di multa. L’episodio è capitato alla Primaria Laini, dell’istituto omnicomprensivo 1, e risale allo scorso 29 ottobre, quando alcuni alunni si erano sporcati maneggiando i piatti, macchiati da un misterioso liquido rosso che poi si è scoperto essere sangue umano. Disgustati, i piccoli avevano in ogni caso interrotto il pranzo e ne avevano parlato con le maestre, la cui segnalazione aveva fatto scattare tutti gli approfondimenti del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

