Nella serata di venerdì 10 aprile, il Consiglio comunale di Mendicino ha approvato l’aggiornamento del bilancio stabilmente riequilibrato, un passaggio tecnico che permette di continuare a gestire in modo sostenibile le finanze del Comune. Questa decisione si inserisce nel tentativo di contenere il debito, che ammonta a circa 18 milioni di euro. La ratifica del bilancio rappresenta un passo importante per l’amministrazione locale.

Il Consiglio comunale di Mendicino ha dato il via libera, nella serata di venerdì 10 aprile, all’aggiornamento del bilancio stabilmente riequilibrato, un passaggio tecnico fondamentale per la gestione finanziaria dell’ente. La misura, che segue una prima deliberazione avvenuta nel marzo 2025, è ora sottoposta al vaglio del Ministero dell’Interno e risponde alla necessità di adeguare i conti alle recenti evoluzioni della legge di bilancio, con effetti diretti sulle amministrazioni in stato di dissesto. Durante la sessione consiliare, il sindaco Bucarelli ha illustrato le motivazioni tecniche che hanno spinto verso questa rettifica, spiegando come l’introduzione di nuovi obblighi normativi abbia costretto l’amministrazione a ricalcolare le ipotesi di bilancio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mendicino: via al nuovo bilancio per frenare il debito di 18 milioni

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