Espropri del Parco Nord e potenziale debito da 8 milioni la proposta di Costantini per blindare il bilancio

Carlo Costantini ha scoperto che il Comune potrebbe dover pagare fino a 8 milioni di euro per gli espropri nel Parco Nord. La causa è una questione di contabilità non ancora risolta, che potrebbe mettere a rischio il bilancio comunale. Costantini si è detto insoddisfatto della risposta dell’organo di revisione, che ha fornito poche garanzie sulla copertura di questa spesa. Per proteggere le finanze, il candidato propone misure specifiche per mettere in sicurezza il bilancio comunale. La discussione prosegue sulla gestione di questa possibile spesa.

Rapida, ma insoddisfacente per il candidato sindaco Carlo Costantini (centrosinistra) la risposta dell'organo di revisione dei conti del Comune sul problema del potenziale debito da 8 milioni di euro per gli espropri del Parco Nord. Per questo avanza una proposta che, se accolta, "taglierebbe la testa al toro", consentendo di arrivare a una più serena approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed eviterebbe di "scaricare sulle nuove generazioni quel debito, andando contro tutte le direttive europee, che censurano questi comportamenti e che, soprattutto, è la cosa peggiore che un'amministrazione può fare", dice a IlPescara.