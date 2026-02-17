A Lanciano il dialogo tra Marxismo e Cristianesimo

A Lanciano, Guido Scotti presenta il suo libro “Marxismo e Cristianismo oggi in Italia” il 20 febbraio alle 17.30, nella sala convegni della Diocesi, invitando il pubblico a riflettere sulle relazioni tra due visioni del mondo spesso considerate opposte.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30, la sala convegni della Diocesi di Lanciano ospiterà la presentazione del volume "Marxismo e Cristianesimo oggi in Italia" di Guido Scotti, a cura di Antonio Albanese. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Lanciano Aps in collaborazione con la Nuova Gutemberg, in un appuntamento che si preannuncia diparticolare interesse culturale e civile per il territorio. Il libro affronta un tema di grande attualità: il rapporto tra due visioni del mondo che hanno segnato profondamente la storia del Novecento e che continuano a interrogare la societàcontemporanea.

