I media iraniani | Se gli Usa accettano le precondizioni di Teheran i colloqui al via domani Delegazioni a Islamabad

Alla vigilia dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti oggi a Islamabad, i media iraniani affermano che i negoziati potranno iniziare solo se gli Stati Uniti accetteranno le condizioni preposte da Teheran. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha criticato il regime iraniano per lo stallo nella regione di Hormuz, sostenendo che le autorità iraniane non rispettano gli accordi e annunciando la possibilità di nuovi raid militari, con navi cariche di armi e munizioni più avanzate.

Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: 'Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima', avverte. 'Non permetteremo che ci sia un pedaggio su Hormuz'. Il vicepresidente Vance, a capo della delegazione americana, incalza: 'Non ci prendano in giro'. Ma anche Teheran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset iraniani bloccati 'prima che inizino i negoziati'. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I media iraniani: "Se gli Usa accettano le precondizioni di Teheran i colloqui al via domani". Delegazioni a Islamabad Guerra in Iran, delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace. Media del regime: “Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioni”L'articolo Guerra in Iran, delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace. Media Iran, se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenica- TEHERAN, 11 APR - La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora... Temi più discussi: I media iraniani: 'Se gli Usa accettano le precondizioni di Teheran i colloqui al via domani'; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG. I media iraniani: 'Se gli Usa accettano le precondizioni di Teheran i colloqui al via domani'Le due delegazioni arrivate a Islamabad, Ghalibaf: 'Abbiamo buone intenzioni ma non ci fidiamo'. Tensioni alla vigilia (ANSA) ... ansa.it Asset iraniani congelati per miliardi: possono aiutare gli USA a sbloccare un accordo?Alla vigilia dei negoziati USA-Iran di venerdì a Islamabad, Teheran chiederà soprattutto lo sblocco dei beni congelati all’estero. Trump dovrà valutare se restituire la fortuna che lui stesso aveva bl ... it.euronews.com Al via i negoziati con gli USA in Pakistan. Trump: “Un buon accordo Nessuna arma nucleare” Gli aggiornamenti in diretta: x.com L’Europa resta senza carburante e aerei, gli Usa scommettono L'allarme degli aeroporti mentre la preoccupazione della Casa Bianca è fermare l'insider trading dei suoi stessi dipendenti... - facebook.com facebook