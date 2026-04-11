Media la delegazione Usa è atterrata a Islamabad

Una delegazione statunitense, incaricata di negoziare con l'Iran, è arrivata a Islamabad, in Pakistan. La notizia è stata diffusa da diverse fonti internazionali, tra cui l'agenzia di stampa Reuters. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione diplomatica nella regione. Finora non sono stati forniti dettagli sui colloqui o sugli obiettivi specifici della missione.

La delegazione americana incaricata dei negoziati con l'Iran è atterrata a Islamabad, in Pakistan. Lo riferiscono diversi media internazionali che citano l'agenzia di stampa Reuters. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Media, la delegazione Usa è atterrata a Islamabad Media, 'la delegazione dell'Iran è arrivata a Islamabad'La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf è arrivata a Islamabad in Pakistan, per colloqui di... Guerra, delegazione Iran arrivata a Islamabad per i negoziati. Trump: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata UsaIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. US Arrival in Islamabad | Heavy Security Raises Questions | Power or Fear | Yasir Rasheed Vlog Temi più discussi: Media, la delegazione Usa è atterrata a Islamabad; ++ Media Iran, Ghalibaf capo negoziatore, Vance guiderà la delegazione Usa ++; Media, la delegazione Usa è atterrata a Islamabad; Media Iran, 'Ghalibaf capo negoziatore, Vance guiderà la delegazione Usa'. Media, la delegazione Usa è atterrata a Islamabad(ANSA) - ROMA, 11 APR - La delegazione americana incaricata dei negoziati con l'Iran è atterrata a Islamabad, in Pakistan. Lo riferiscono ... notizie.tiscali.it Guerra Usa-Iran, probabile rinvio colloqui al pomeriggio. Wsj: Teheran ha ancora migliaia di missili balisticiLa delegazione americana incaricata dei negoziati con l'Iran è atterrata a Islamabad, in Pakistan. Lo riferiscono diversi media internazionali che citano l'agenzia di stampa Reuters. leggo.it Gareen “Artemis II” nagaan gara lafaatti deebi’e! 'OBN Cyber Media' Ebla 03,2018. Guyyaa 9 dura, marsariitiin “Artemis II” jedhamu, namoota afur gara hawwaa geesse lafaafi ji’a gidduu naanna’aa turan, har’a gara lafaatti nagaan deebi’an. Gareen kun erga - facebook.com facebook #Pisa, 12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola media x.com