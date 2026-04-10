Media ' la delegazione dell' Iran è arrivata a Islamabad'

Una delegazione negoziale iraniana, guidata dal presidente del Parlamento, è arrivata a Islamabad. La visita si concentra su incontri ufficiali tra rappresentanti dei due paesi. La delegazione è composta da membri del Parlamento iraniano e si prevede che si discuta di questioni diplomatiche ed economiche. La presenza di questa delegazione avviene in un momento di attenzione internazionale verso le relazioni tra Iran e Pakistan.

La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf è arrivata a Islamabad in Pakistan, per colloqui di pace con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media iraniani, i quali hanno aggiunto che i negoziati inizieranno se Washington accetterà le "precondizioni" di Teheran. Lo scrive il Guardian. La delegazione comprende alti funzionari politici, militari ed economici, tra cui il ministro degli esteri iraniano, il segretario del consiglio di difesa, il governatore della banca centrale e diversi membri del parlamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Media, 'la delegazione dell'Iran è arrivata a Islamabad' Amb. Iran, la nostra delegazione raggiungerà stasera Islamabad per colloquiL'ambasciatore di Teheran in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che una delegazione iraniana raggiungerà stasera la capitale pachistana... Turismo, la delegazione mongola di Hohhot è arrivata in città: per conoscere Pisa fuori dai consueti tourIl progetto di cooperazione internazionale e diplomazia culturale rafforza il dialogo con la Regione Autonoma della Mongolia Interna Si è conclusa la... Iran-US Talks In Islamabad Uncertain As Tehran Demands Lebanon Ceasefire And Israel Slams Pakistan Temi più discussi: Le autorità serbe devono fermare la spirale di violenza contro i giornalisti; Napoli si prepara agli Europei U23 di Judo: sopralluogo positivo della delegazione EJU al PalaVesuvio; Media Iran, 'Ghalibaf capo negoziatore, Vance guiderà la delegazione Usa'; Delegazione dell’università al forum in Uzbekistan. Media, 'la delegazione dell'Iran è arrivata a Islamabad'La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf è arrivata a Islamabad in Pakistan, per colloqui di pace con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato ... quotidiano.net Iran: media, Ghalibaf guiderà delegazione ai colloquiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Il Piccolo. . Si è conclusa la prima giornata di Link Media Festival a Trieste: ecco il nostro recap in attesa di partecipare al ricco cartellone di eventi di domani Vi aspettiamo! - facebook.com facebook Locatelli: "Dare più spazio alla disabilità sui media". Al via Pythika, le competizioni artistiche inclusive all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La ministra: "Formare le persone per il mondo del lavoro, non occuparsene solo per tragedie o polemiche" #ANS x.com