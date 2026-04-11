media gli usa hanno accettato lo sblocco di beni iraniani in qatar

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera allo sblocco dei beni iraniani congelati e depositati in Qatar e in altre banche estere. La decisione riguarda risorse finanziarie che erano rimaste congelate e ora possono essere accessibili. La mossa si inserisce in un contesto di negoziati e accordi tra le parti coinvolte. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali statunitensi e iraniane.

Gli Stati Uniti hanno accettato di sbloccare i beni iraniani congelati e depositati in Qatar e in altre banche estere. Lo ha detto una fonte iraniana di alto livello alla Reuters online, accogliendo la mossa come un segno di "serietà" nel raggiungere un accordo con Washington nei colloqui di Islamabad. Gli Stati Uniti non hanno rilasciato alcun commento pubblico sulla questione dello sblocco dei beni. La fonte ha dichiarato a Reuters che lo sblocco dei beni è "direttamente collegato alla garanzia del passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz", che si prevede sarà un punto chiave dei colloqui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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