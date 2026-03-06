Nuovo raid dell' Idf su Beirut Il Qatar | Se la guerra continua stop a export di petrolio Zelensky | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

L'esercito israeliano ha condotto un nuovo attacco su Beirut, mentre il Qatar ha annunciato che, in caso di prolungamento del conflitto, verrà sospeso l'export di petrolio. Nel frattempo, il presidente ucraino ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno richiesto droni per la difesa, e un'inchiesta statunitense ha indicato come probabile responsabile una strage avvenuta in una scuola. Teheran ha commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale.