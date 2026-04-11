Leone XIV in Sudamerica | piano logistico per il viaggio a fine anno

Si intensifica l’attesa per il viaggio del Pontefice Leone XIV in Sudamerica, con una possibile data tra novembre e dicembre. Le autorità stanno predisponendo un piano logistico dettagliato per garantire l’organizzazione dell’evento, che potrebbe coinvolgere diverse città della regione. La pianificazione si concentra sulla sicurezza, sui trasporti e sulla gestione degli incontri pubblici, in un contesto in cui le date precise non sono ancora state ufficialmente confermate.

L’attesa per un possibile spostamento del Pontefice Leone XIV verso il Sudamerica si intensifica, con una finestra temporale che potrebbe collocare la sua visita tra i mesi di novembre e dicembre. Le ipotesi riguardano tappe in Argentina, Uruguay e Perù, in un percorso che vede coinvolti i vertici religiosi e politici delle nazioni interessate. Diplomazia vaticana e dinamiche territoriali. Il coordinamento logistico per un evento di tale portata sta già prendendo forma attraverso diverse direttrici istituzionali. In Argentina, la ricerca di una nuova figura per il ruolo di nunzio apostolico, dotata di specifiche competenze nella gestione di viaggi papali, segue lo spostamento di Miroslaw Adamczyk verso un altro incarico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leone XIV in Sudamerica: piano logistico per il viaggio a fine anno Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo. L'armée française dans l'enfer de la jungle Argomenti più discussi: Media, attesa per viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno; Media, attesa per viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno; Media, attesa per viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno; Uruguay, attesa per il Papa: visita possibile nel 2026. Media, attesa per viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno(ANSA) – MONTEVIDEO, 10 APR – Cresce l’attesa in America Latina per una possibile visita di Papa Leone XIV, che secondo fonti ecclesiastiche potrebbe svolgersi tra novembre e dicembre, con tappe in Ar ... espansionetv.it Media, attesa per un viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno. Ipotizzate tappe in Argentina, Uruguay e Perù tra novembre e dicembre #ANSA - facebook.com facebook L’abbraccio di Macron e Leone è un messaggio a Trump e Putin x.com