Intelligenza artificiale 5 giorni di dibattito con gli studenti al Ceub

Da domani, al Ceub di Bertinoro, parte un grande dibattito sull’intelligenza artificiale. Per cinque giorni, studenti e esperti si confrontano su questo tema, che sta cambiando il modo di vivere e lavorare. L’evento ‘IA, Quo vadis?’ è organizzato da Sissa Medialab e rappresenta un momento di confronto importante a livello nazionale.

Da domani al 6 febbraio il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro diventa punto di riferimento nazionale per il dibattito sull' intelligenza artificiale con l'evento 'IA, Quo vadis?', promosso da Sissa Medialab nell'ambito delle Sissa Scicom Masterclasses. L'iniziativa rientra nel circuito Educating Future Citizens, la rete che unisce otto scuole universitarie superiori italiane impegnate nella formazione sui temi chiave del terzo millennio. La cinque giorni, rivolta a studenti, dottorandi, ricercatori e personale accademico, affronterà gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla società, sulla ricerca e sulla vita quotidiana, alternando lezioni, panel di confronto e attività partecipative.

