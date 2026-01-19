Napoli davvero servono nuovi acquisti? In due anni De Laurentiis ha acquistato 23 calciatori Corbo

Il Napoli si interroga sulla reale necessità di nuovi acquisti, considerando che in due anni sono stati acquistati 23 calciatori. Tuttavia, la squadra continua a affrontare problemi legati a infortuni, di cui ancora non si conoscono le cause. La questione resta aperta e richiede un’analisi approfondita per capire se il problema sia nelle scelte di mercato o in altri aspetti della gestione della squadra.

Davvero il problema del Napoli sono gli acquisti? se lo chiede Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Corbo ricorda che in due anni il Napoli di De Laurentiis ha acquistato ventitré calciatori eppure il Napoli è in emergenza a causa di infortuni la cui origine resta misteriosa. Scrive Corbo: La voce è di Cristian Stellini, subito dopo la vittoria che copre i misteri del Napoli. Ma è facile pensare che siano le stesse idee e parole di Antonio Conte. «Occorrono nuovi acquisti». Difficile o troppo facile immaginare come De Laurentiis abbia valutato l’ultima dichiarazione di Stellini, ufficiale in seconda di Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha pagato tantissimo calciatori impalpabili: Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez (Corbo)

Il mercato estivo del Napoli ha visto investimenti consistenti in calciatori che, finora, non hanno mostrato il rendimento atteso. Tra i nomi più discussi ci sono Lang, Beukema, Lucca e Gutierrez, considerati spesso impalpabili sul campo. Nonostante gli investimenti elevati, la loro presenza non ha ancora contribuito in modo significativo alla squadra, sollevando interrogativi sulla strategia di mercato e sulle aspettative riposte in questi acquisti.

