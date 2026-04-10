Napoli De Laurentiis svela | Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi
Il presidente di una squadra di calcio ha rivelato che l'allenatore ha chiesto di svolgere il ritiro estivo senza la presenza dei tifosi. La dichiarazione è arrivata durante un'intervista, in cui sono stati toccati anche altri aspetti relativi alle relazioni tra lo staff e i supporter. La questione riguarda le modalità di preparazione della squadra per la prossima stagione e le preferenze dell'allenatore riguardo all'ambiente di allenamento.
De Laurentiis non smette di parlare del suo Napoli dagli Stati Uniti. Ha parlato di Conte e della possibilità che vada in Nazionale, ha affrontato l’argomento scudetto, infortuni, film del tricolore e la pellicola sul centenario in preparazione, e si è lasciato andare anche a una indiscrezione. Intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, il patron azzurro ha svelato i dettagli di una conversazione privata con Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha raccontato una richiesta decisamente impopolare dell’allenatore azzurro: "Sapete cosa mi ha detto Conte ieri? 'Nei prossimi ritiri precampionato, a luglio e agosto, non voglio i tifosi agli allenamenti'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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