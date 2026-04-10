Il presidente di una squadra di calcio ha rivelato che l'allenatore ha chiesto di svolgere il ritiro estivo senza la presenza dei tifosi. La dichiarazione è arrivata durante un'intervista, in cui sono stati toccati anche altri aspetti relativi alle relazioni tra lo staff e i supporter. La questione riguarda le modalità di preparazione della squadra per la prossima stagione e le preferenze dell'allenatore riguardo all'ambiente di allenamento.

De Laurentiis non smette di parlare del suo Napoli dagli Stati Uniti. Ha parlato di Conte e della possibilità che vada in Nazionale, ha affrontato l’argomento scudetto, infortuni, film del tricolore e la pellicola sul centenario in preparazione, e si è lasciato andare anche a una indiscrezione. Intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, il patron azzurro ha svelato i dettagli di una conversazione privata con Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha raccontato una richiesta decisamente impopolare dell’allenatore azzurro: "Sapete cosa mi ha detto Conte ieri? 'Nei prossimi ritiri precampionato, a luglio e agosto, non voglio i tifosi agli allenamenti'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, De Laurentiis svela: "Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi"

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