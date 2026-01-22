Novità Mazda Rent per la CX-60 e-Skyactiv D Homura

Mazda rinnova la sua offerta di noleggio a lungo termine con Mazda Rent, ampliando la gamma disponibile. La novità riguarda la CX-60 Homura con motorizzazione e-Skyactiv D, proposta a una nuova rata competitiva pensata per privati, aziende e professionisti. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Mazda nel offrire soluzioni di mobilità affidabili e su misura, confermando la volontà di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alle performance e ai costi.

ROMA (ITALPRESS) – Mazda rafforza la sua proposta per privati, aziende e professionisti con Mazda Rent, il programma di noleggio a lungo termine, introducendo una nuova rata altamente competitiva dedicata alla CX-60 nella versione Homura con motorizzazione e-Skyactiv D. Espressione dell'evoluzione del SUV secondo la visione Mazda, la CX-60 combina stile, tecnologia e piacere di guida. Il design esterno, ispirato al linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, esprime solidità ed eleganza attraverso volumi ben definiti e superfici essenziali. Ogni dettaglio è realizzato seguendo un processo ispirato all'artigianalità giapponese, dando vita a un SUV dal carattere elegante e contemporaneo, capace di comunicare sobrietà e personalità.

