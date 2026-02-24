Intervento chirurgico per Giada D’Antonio dopo l’infortunio | svelati i tempi di recupero

Giada D’Antonio si è sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un grave infortunio durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’incidente ha richiesto un intervento immediato per stabilizzare il suo stato di salute. I medici stimano che il recupero potrebbe durare diverse settimane, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La giovane sciatrice rimane sotto stretta osservazione nei prossimi giorni.

La giovane sciatrice italiana Giada D’Antonio è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo un grave infortunio occorso proprio nel periodi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo scorso 14 febbraio, durante una sessione di allenamento in gigante a Dobbiaco, la sedicenne napoletana è caduta mentre stava eseguendo un’inforcata, riportando un trauma significativo al ginocchio destro. Dopo l’incidente, che ha interrotto prematuramente la sua partecipazione olimpica, la D’Antonio è stata trasferita a Milano, dove è stata operata in giornata per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Sportface.it

