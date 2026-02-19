Intervento alla spalla sbagliato avvocato resta invalido | Vita stravolta Maxi risarcimento da 330mila euro

Un intervento alla spalla andato storto ha lasciato un avvocato di 64 anni di Macerata invalido. La causa è un errore durante l’operazione, che ha compromesso la funzionalità dell’arto e cambiato radicalmente la sua vita. Dopo il fallimento del trattamento, l’uomo si trova ora a dover affrontare difficoltà quotidiane e limita la sua attività professionale. La famiglia ha deciso di chiedere un maxi risarcimento di 330mila euro per i danni subiti. La questione ora passa alle vie legali.

Macerata, 19 febbraio 2026 – Un intervento alla spalla che doveva rimettere in piedi un avvocato maceratese di 64 anni. E che, invece, gli ha stravolto la vita. Sei anni dopo quell'intervento all'ospedale di Macerata, la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto provata la negligenza dei sanitari, evidenziando un'insufficiente valutazione pre-operatoria e un'inadeguata stabilizzazione della componente protesica. Il nesso causale tra intervento e danno è stato riconosciuto, non essendo stata dimostrata alcuna causa imprevedibile o inevitabile idonea a escludere la responsabilità della struttura. La Corte ridetermina il risarcimento in 329.