Maxi processo alla Scu imputato per spaccio si riprende la libertà

A Poggiardo, Damiano Piri, il 67enne coinvolto nel maxi processo legato alle operazioni antidroga “Sud Est” e “Lockdown”, si è riappropriato della libertà. Dopo il procedimento abbreviato, l’uomo ha lasciato il carcere e ora si trova fuori dalle sbarre. La sua vicenda giudiziaria, iniziata con l’arresto nell’ambito delle indagini, si è conclusa con questa decisione.

POGGIARDO - È tornato un uomo libero Damiano Piri, il 67enne di Poggiardo tra gli imputati del maxi processo abbreviato scaturito dalle operazioni antidroga “Sud Est” e “Lockdown”. Ieri, il giudice Stefano Sala, dinanzi al quale è in corso il giudizio, ha firmato il provvedimento che revoca i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Maxi-processo abbreviato Scu e criminalità salentina: due brindisini tra i 143 imputatiLECCE - Un solo processo abbreviato per due procedimenti che hanno segnato un duro colpo alla Scu e alla criminalità organizzata salentina con... Scu, affari e droga: maxi processo al clan Penza, chiesti mille anni di carcere. I nomiArrivano richieste di pena per più di mille anni di carcere nell’ unico maxi processo abbreviato per due procedimenti, riuniti, che hanno riguardato...