Maxi-processo abbreviato Scu e criminalità salentina | due brindisini tra i 143 imputati

A Lecce si svolge il maxi-processo abbreviato che coinvolge 143 imputati, tra cui due brindisini. L’evento rappresenta uno dei più imponenti procedimenti giudiziari nella regione, nato da due distinti procedimenti che hanno portato a numerosi arresti e a un duro colpo alla criminalità organizzata salentina e alla Scu. La vicenda evidenzia l’importanza delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio.

LECCE - Un solo processo abbreviato per due procedimenti che hanno segnato un duro colpo alla Scu e alla criminalità organizzata salentina con centinaia di arresti: è il più grande, per numero di imputati, in tutto 143, che la cronaca giudiziaria locale ricordi.A deciderlo è stato oggi il giudice.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Cocaina ai clan di Palermo per quasi 400 mila euro: due imputati scelgono l’abbreviato e uno va a processo ordinarioTre agrigentini sono coinvolti in un’indagine sulla consegna di cocaina ai clan di Palermo, con un valore stimato di circa 400 mila euro.

Leggi anche: Minacce mafiose ai vertici rossoneri, rinviato a giudizio uno degli imputati: altri tre a processo con rito abbreviato

Maxi-processo abbreviato Scu e criminalità salentina: due brindisini tra i 143 imputatiIl giudice Stefano Sala ha deciso di unificare in un unico giudizio i due procedimenti Sud-Est e Lockdown sul clan Pepe-Penza-Gagliardi. È il più grande che la cronaca giudiziaria leccese ricordi. brindisireport.it

Imputati nel processo con il rito abbreviato ci sono anche Giovanni Caruso, un omonimo Giuseppe Calvaruso, detto Pagnotta e Rosa Anna Simoncini, madre del socio in affari del mafioso, l’imprenditore bagherese Giuseppe Bruno x.com

