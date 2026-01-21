Maxi-processo abbreviato Scu e criminalità salentina | due brindisini tra i 143 imputati

A Lecce si svolge il maxi-processo abbreviato che coinvolge 143 imputati, tra cui due brindisini. L’evento rappresenta uno dei più imponenti procedimenti giudiziari nella regione, nato da due distinti procedimenti che hanno portato a numerosi arresti e a un duro colpo alla criminalità organizzata salentina e alla Scu. La vicenda evidenzia l’importanza delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio.

LECCE - Un solo processo abbreviato per due procedimenti che hanno segnato un duro colpo alla Scu e alla criminalità organizzata salentina con centinaia di arresti: è il più grande, per numero di imputati, in tutto 143, che la cronaca giudiziaria locale ricordi.A deciderlo è stato oggi il giudice.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

maxi processo abbreviato scuMaxi-processo abbreviato Scu e criminalità salentina: due brindisini tra i 143 imputatiIl giudice Stefano Sala ha deciso di unificare in un unico giudizio i due procedimenti Sud-Est e Lockdown sul clan Pepe-Penza-Gagliardi. È il più grande che la cronaca giudiziaria leccese ricordi. brindisireport.it

