Altavilla Silentina tentata rapina in una villa | ferito imprenditore

Nella notte ad Altavilla Silentina, un imprenditore è stato aggredito e ferito da alcuni malviventi incappucciati durante un tentativo di furto nella sua villa. La scena si è svolta in modo violento, con i malviventi che hanno tentato di entrare nell’abitazione e hanno colpito l’uomo nel corso dell’assalto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Nella colluttazione strattonata anche la compagna dell'imprenditore Paura la scorsa notte ad Altavilla Silentina, dove un imprenditore è stato aggredito e ferito da un gruppo di malviventi incappucciati durante un tentativo di furto nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sorpreso i banditi che cercavano di introdursi in casa. Il malviventi lo hanno minacciato puntandogli contro un revolver e, durante la colluttazione, l'imprenditore è stato colpito violentemente alla testa con un corpo contundente. Nella concitazione del momento è stata strattonata anche la compagna della vittima, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche.