Spento un incendio in galleria a Stresa | l' esercitazione notturna dei vigili del fuoco

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio simulato ha coinvolto la galleria Stresa 2 sulla A26, durante un’esercitazione dei vigili del fuoco. La prova ha avuto luogo in condizioni notturne e ha visto l'intervento delle squadre di soccorso per spegnere le fiamme e gestire la situazione di emergenza. La simulazione si è conclusa senza incidenti e senza feriti.

Una simulazione ha ricreato un incidente con principio di incendio nella galleria Stresa 2 sull’autostrada A26 per testare soccorsi e procedure di emergenza Nella notte tra venerdì e sabato, la galleria Stresa 2 sull’autostrada A26 si è trasformata in un vero e proprio scenario di emergenza. Alle 22, il traffico è stato temporaneamente interrotto e deviato su percorsi alternativi, mentre squadre di soccorso e personale specializzato prendevano posizione, pronte a intervenire. L’esercitazione ha ricreato uno scontro tra un veicolo pesante e uno leggero, seguito da un principio di incendio. Tra fumo artificiale e luci lampeggianti, vigili del fuoco, polizia stradale, 118, polizia di Stato e croce rossa hanno simulato la messa in sicurezza dell’area, l’estricazione dei feriti e il soccorso sanitario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Spento un incendio in galleria a Stresa: l'esercitazione notturna dei vigili del fuoco Articoli correlati Guardiagrele, esercitazione regionale dei vigili del fuoco in parete a Bocca di ValleAll’esercitazione hanno partecipato complessivamente 18 unità provenienti dai quattro Comandi della regione Abruzzo, impegnate nelle manovre di... Esercitazione dei Vigili del Fuoco sulla neve: simulato il salvataggio di un disperso sotto una valangaA Campo Staffi quattro giornate di addestramento per oltre cinquanta operatori del comando di Frosinone: prove di ricerca e soccorso in ambiente... Contenuti e approfondimenti su Spento un incendio in galleria a Stresa... Temi più discussi: Cesenatico Levante, incendio in un condominio -; Spento l'incendio a Venafro; Impressionante incendio nel Canavese: fiamme alimentate dal vento; Milano, incendio in via Menabrea: in fiamme quarto e quinto piano di una palazzina. Crollo parziale del tetto. Riccione: scoppia incendio in un capanno, l'abitazione limitrofa evacuataUn incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi (sabato 28 marzo) in viale Udine a Riccione: le fiamme, scoppiate per cause in corso di accertamento, hanno interessato il capanno dietro a un'abitazione ... altarimini.it Fiamme alte e una colonna di fumo, incendio shock in Italia: il fuoco divampato in un istanteResta alta l’attenzione a Bagnoregio dopo il violento incendio ex Alta, che ha devastato l’area nei giorni scorsi. Spente le fiamme, ora la preoccupazione ... thesocialpost.it L'artista si è spento nella sua casa di Roma mdst.it/4bGqqSI - facebook.com facebook Si è spento questa mattina, domenica 29 marzo, nella sua casa di #Roma David #Riondino, all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia. Nato a #Firenze nel 1952, è stato un artista poliedrico, tra musica, teatro e satira. Tra i suoi lavori più noti il brano “ #Mara x.com