Due giorni senz’acqua | supermercati presi d’assalto scatta il razionamento

Nelle ultime ore, diverse zone dell’Abruzzo hanno vissuto un’interruzione programmata dell’approvvigionamento idrico, che ha causato disagi alla popolazione. Le persone si sono radunate davanti ai supermercati per fare scorte di acqua, portando a un rapido esaurimento delle scorte disponibili. Di conseguenza, sono stati introdotti misure di razionamento per gestire la distribuzione e limitare le quantità fornite ai clienti. La situazione ha generato lunghe code e tensioni tra i cittadini.

Nelle ultime ore, in diverse località abruzzesi interessate da un’interruzione programmata della rete idrica, si è registrata una corsa all’acquisto di bottiglie: supermercati e grandi punti vendita hanno visto aumentare in modo significativo l’affluenza, con particolare pressione sul reparto bevande. L’attenzione è concentrata su un possibile stop di circa 48 ore, con ripercussioni sulla vita quotidiana e sui servizi pubblici. Supermercati e scorte: cresce la domanda di acqua. Già dalla giornata di ieri, molti esercizi commerciali hanno segnalato un flusso di clienti superiore alla media, determinato dal timore di restare senza rifornimenti durante lo stop.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Due giorni senz’acqua”: supermercati presi d’assalto, scatta il razionamento Supermercati presi d’assalto in alcune città italiane: “Due giorni senz’acqua”Prima il passaparola, poi le chat che impazziscono, infine quel gesto che sembra esagerato… finché non lo vedi con i tuoi occhi: carrelli che... Leggi anche: Prenestino senz’acqua, caos e disagi: code alle autobotti, supermercati presi d’assalto: “Taniche finite”