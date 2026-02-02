Un canto ecologico tra memoria e natura | la voce della Terra raccontata da Pescetta e Calcagno dopo Chernobyl

A Catania, il Teatro Bellini apre le porte questa settimana a uno spettacolo che va oltre la semplice rappresentazione. Nei giorni 13 e 14 febbraio, va in scena *Foresta Rossa*, un’opera di Alessandra Pescetta e Giovanni Calcagno. Non si tratta solo di teatro, ma di un canto che unisce memoria e natura, raccontando la storia di Chernobyl in modo diretto e coinvolgente. La scena diventa un ponte tra passato e presente, tra eventi storici e il respiro della Terra.

A Catania, nei giorni 13 e 14 febbraio 2026, il Teatro Bellini ospita un'opera che non si limita a raccontare un evento storico, ma lo trasforma in un canto vivo: *Foresta Rossa*, creazione di Alessandra Pescetta con Giovanni Calcagno. L'evento non è solo teatrale, ma un'esperienza sensoriale e spirituale, frutto di un percorso durato anni, che unisce poesia, musica, immagini e memoria collettiva. Il progetto nasce da un testo scritto da Pescetta, in uscita per Exòrma Edizioni, e si è sviluppato in un'installazione multimediale che non si limita a ricordare il disastro di Chernobyl, ma lo ripropone come voce della natura stessa.

