Il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Alfiere della Repubblica a una giovane di 18 anni proveniente da Genova. La premiazione si è svolta in un evento ufficiale, in cui è stata riconosciuta pubblicamente la figura della ragazza. L’intento è quello di valorizzare il suo percorso e il suo contributo, senza ulteriori dettagli sugli aspetti specifici della motivazione.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha scelto una giovane cittadina di Genova per il titolo di Alfiere della. Salwa Ez-Zahiri, diciottenne con un percorso di integrazione esemplare, riceverà l’onorificenza direttamente dal Capo dello Stato nel corso del prossimo mese. La decisione del Quirinale premia la capacità della ragazza di trasformare le asperità vissute in un impegno costante verso la collettività. Arrivata in Italia nel 2021 dopo essere nata in Marocco nel 2008, la giovane ha fatto di Genova la propria dimora, superando ostacoli legati alla lingua e alle procedure burocratiche. Grazie al supporto dell’associazione Save the Children, la diciottenne non solo prosegue con determinazione i propri studi, ma è diventata un pilastro fondamentale per il proprio nucleo familiare, assistendo i genitori e i fratelli minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella premia Salwa: la diciottenne che unisce Genova e il mondo

Mattarella nomina una giovane genovese tra gli 'Alfieri'. Salwa, esempio di solidarietà e integrazioneC'è anche una giovane genovese tra gli Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella.

Genova, diciottenne fa sesso con la fidanzatina tredicenne e rischia 6 anni di carcere, non c'è offensività e il gip lo assolveHa rischiato una condanna, ma ora che ha quasi vent’anni e ha capito l’errore commesso, può tirare un sospiro di sollievo dopo l’assoluzione.