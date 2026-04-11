Mattarella nomina una giovane genovese tra gli ' Alfieri' Salwa esempio di solidarietà e integrazione

Il Presidente della Repubblica ha annunciato la nomina di alcuni giovani come Alfieri della Repubblica. Tra loro c’è anche una ragazza originaria di Genova, scelta per rappresentare i valori di solidarietà e integrazione. La nomina si inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali e riconosce il ruolo di studenti che si sono distinti per comportamenti positivi e impegno civico. La giovane genovese si aggiunge così ad altri giovani selezionati a livello nazionale.

C'è anche una giovane genovese tra gli Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella. Una bella storia di integrazione e solidarietà arrivata fino al Quirinale. Chi sono gli Alfieri della Repubblica: il tema della solidarietàSi tratta di ragazzi che, nel 2025, si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Mattarella riceve gli atleti paralimpici al Quirinale: “Col vostro esempio contribuite alla crescita civile dell’Italia”L’impegno degli atleti paralimpici è “un elemento di civiltà che induce molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico, una esortazione a fare... Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare AlfieriFIRENZE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 10 marzo 2026 sarà a Firenze.