Il miracolo della CondividApe | il diciassettenne premiato da Mattarella

Questa mattina, il Presidente della Repubblica ha premiato un ragazzo di 17 anni di Torino con il titolo di Alfiere della Repubblica. Il giovane ha convertito un veicolo Piaggio in un mezzo di solidarietà per la comunità, dimostrando impegno e creatività. La cerimonia si è svolta a Roma, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La storia ha attirato l’attenzione nazionale per il gesto di altruismo del ragazzo.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha conferito questa mattina il titolo di Alfiere della a Leonardo Figello, un diciassettenne torinese che ha trasformato un piccolo veicolo Piaggio in un presidio di solidarietà per la comunità. Il riconoscimento rientra tra i premi assegnati nel corso del 2025 a ventisette giovani che si sono distinti per l’impegno civico e l’altruismo, con un specifico sulla capacità di sperimentare e comunicare la solidarietà. L’iniziativa della CondividApe tra le strade di Torino. Ogni mattina, nei pressi del liceo classico Cavour situato tra corso Tassoni e piazza Bernini, un mezzo rosso speciale diventa il fulcro di uno scambio costante tra cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il miracolo della CondividApe: il diciassettenne premiato da Mattarella Il giovane avvocato che a 26 anni è Toga d'oro: "Premiato da Mattarella, più emozionante della laurea"Giuseppe Chiapparo, dottorando di ricerca alla Lumsa, ha ricevuto il premio come migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l'Ordine di... Il giovane avvocato agrigentino che a 26 anni è Toga d'oro: "Premiato da Mattarella, più emozionante della laurea"Giuseppe Chiapparo, dottorando di ricerca alla Lumsa, ha ricevuto il premio come migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l'Ordine di...