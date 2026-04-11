Mattarella ha firmato la sua grazia La decisione del presidente

Il presidente della Repubblica ha firmato un provvedimento di grazia, un atto che avviene con poca frequenza e che solitamente non riceve molta attenzione. Quando questa decisione viene annunciata, però, provoca reazioni contrastanti tra l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. La grazia rappresenta un intervento che può suscitare discussioni, anche se la sua attuazione rimane un evento raro e poco mediatico.

Succede di rado, raramente finisce sotto i riflettori eppure, quando accade, spacca l’opinione pubblica in due. Perché c’è una firma, in Italia, che può cambiare la vita di una persona condannata senza riscrivere la sentenza. E nelle ultime ore quella firma è tornata al centro del dibattito, tra indignazione, domande e (inevitabili) polemiche. Non è un colpo di spugna, non è un’assoluzione “tardiva” e non è nemmeno una scorciatoia per cancellare il passato. È qualcosa di molto più delicato, che tocca il confine sottile tra giustizia e umanità. Ed è proprio questo il punto che sta infiammando i commenti. Una firma che non cancella la colpa, ma cambia la pena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Mattarella celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Temi più discussi: Adottato il Piano d’azione triennale sulla disabilità: firmato il decreto dal Presidente Mattarella; Il presidente Mattarella firma la grazia per Nicole Minetti; Cerimonia di giuramento del nuovo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi; Mazzi, emozione durante il giuramento: dà la mano a Meloni, ma Mattarella non ha ancora firmato.

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Nicole Minetti graziata da Mattarella e Nordio Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook

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