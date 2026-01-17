Sul tavolo del Presidente della Repubblica Toni Servillo tre provvedimenti aspettano la sua firma | la legge sull’eutanasia e due domande di grazia

Sul tavolo del Presidente della Repubblica si trovano tre provvedimenti in attesa di firma: la legge sull’eutanasia e due richieste di grazia. Questi atti rappresentano questioni di grande rilevanza etica e politica, coinvolgendo delicate riflessioni sui diritti individuali e sulla giustizia. La decisione finale del Presidente avrà un impatto significativo sul panorama sociale e legislativo italiano, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e ponderato su temi complessi e sensibili.

L A GRAZIA Genere: riflessione esistenzial-politica Regia: Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Olrando Cinque, Massimo Venturiello, Milva Marigliano, Giuseppe Gaiani

Messo da parte il folclore partenopeo che aveva appesantito Parthenope, Sorrentino torna a fare i conti con i dilemmi morali che da sempre l'hanno appassionato, dove il privato (qui il ricordo di una moglie morta e, 40 anni prima, fedifraga) si intreccia ai grandi nodi della vita, cioè il diritto a vivere e morire.

