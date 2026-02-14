Centenario del Nobel a Grazia Deledda Mattarella | Donna di coraggio la sua opera è ancora moderna

Sergio Mattarella ha preso parte alle celebrazioni per il centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda, premio che ha ricevuto nel 1926, a causa delle sue storie ambientate in Sardegna. La cerimonia si è svolta nel paese natale dell’autrice, dove sono stati organizzati eventi e mostre per ricordarla. La presenza del Presidente ha sottolineato l’importanza della scrittrice, riconoscendola come una donna di grande coraggio e di penna moderna.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, nata nel 1871 e scomparsa nel 1936. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Mattarella: tra Olimpiadi, Sanremo e Nobel a Deledda un filo conduttore Roma, 13 feb (Adnkronos) - Mattarella, visitando Cortina e Milano per le Olimpiadi, ha annunciato che domani si recherà a Nuoro per rendere omaggio a Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura. Cultura: Mattarella, 'perenne modernità opera Deledda' Il presidente Mattarella ha dichiarato che, durante le sue vacanze estive, ha portato in montagna diversi libri, tra cui alcune opere di Grazia Deledda. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Mattarella a Nuoro per il centenario del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda; Visita Presidente della Repubblica 14 febbraio 2026. Accredito stampa.; L’Italia omaggia Grazia Deledda nel centenario del Nobel; Benvenuto Presidente, Sergio Mattarella oggi a Nuoro per il centenario del Nobel alla Deledda – tappe e orari. Cultura, Mattarella a Nuoro per il centenario del Nobel a Grazia Deledda: Perenne modernità della sua operaQuest'estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda: 'Il ... affaritaliani.it Nuoro, Mattarella alle celebrazioni per il centenario del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda: diretta videoPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it Mattarella a #Nuoro: “Grazia #Deledda orgoglio della Sardegna e dell’Italia” La città natale della scrittrice ha accolto il presidente Mattarella per commemorare il centenario del Premio Nobel facebook