Mattarella conferisce 31 onorificenze

Il Presidente Sergio Mattarella ha deciso di assegnare 31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. La cerimonia si è svolta questa mattina, con il Capo dello Stato che ha firmato i provvedimenti di propria iniziativa. Le onorificenze sono state consegnate a persone che si sono distinte in vari settori, dal lavoro alla cultura. Nessun evento ufficiale con grande pubblico, solo un gesto diretto e concreto per premiare chi si impegna nel Paese.

13.40 Il Presidente Mattarella ha conferito, motu proprio,31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Date proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per l'impegno nel sociale, manifestato attraverso l'uso etico e responsabile dei social,l'attività sportiva come mezzo di inclusione, l'arte come strumento di integrazione sociale, l'assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l'impegno elargito nella tutela del bene.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità.

Il cantautore tarantino Diodato riceve oggi una delle 31 onorificenze consegnate dal Presidente Mattarella.

