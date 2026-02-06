Questa mattina a New York, Matt Rizzetta ha incontrato i vertici di NBA Europe in un colloquio che sembra aver aperto nuove possibilità per Napoli Basket. Dopo l’incontro, il club campano si dice più fiducioso di poter entrare a far parte di un campionato europeo. La società aspetta ora sviluppi concreti e spera di ricevere una risposta positiva nelle prossime settimane.

Un incontro decisivo tenuto presso la sede newyorkese della NBA ha rilanciato l’ambizione di Napoli Basket di essere considerato per un campionato europeo gestito da una leadership americana. L’interlocutore principale ha delineato una rotta orientata all’assetto strutturale e alla visibilità del brand, con prospettive che riguardano anche l’evoluzione oltre oceano. La strategia prevede di rendere l’arena punto focale di un percorso di sviluppo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della struttura e di aumentare l’attrattiva per partner e pubblico. In tale contesto Mario Argento è parte della connessione tra l’impianto e il progetto di crescita complessiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Colloquio positivo tra Matt Rizzetta e NBA Europe

Stasera a Canestro (Round 52) voliamo alto: Sogno NBA: Il viaggio di Matt Rizzetta e il futuro del Napoli Basket nel 2027. Ne parliamo con l'assistant coach Francesco Cavaliere! L'eroe del match: In studio Alessandro Grande, il play che ha gelato Verona facebook

Il presidente del #Napoli Basket Matt Rizzetta ed il comproprietario Dan Doyle negli uffici NBA di New York. Rizzetta aveva dichiarato: “Napoli ha tantissimo da offrire, a livello culturale, sportivo ed economico: piazza ideale per qualsiasi progetto di espansione x.com