Il Trono di Spade | Martin promette un finale sanguinoso e inatteso nei prossimi libri

George R. R. Martin ha annunciato che i prossimi volumi di A Song of Ice and Fire porteranno un finale più complesso e sorprendente rispetto alla serie televisiva. Mentre l’ultima stagione di Game of Thrones ha fornito conclusioni più pacificate, i romanzi promettono sviluppi più sanguinosi e imprevedibili, mantenendo vivo l’attuale senso di incertezza e attesa tra i lettori.

L'epilogo di Game of Thrones ha offerto a molti personaggi principali un destino relativamente conciliatorio, ma nei romanzi di A Song of Ice and Fire le cose andranno in modo molto diverso. A chiarirlo è lo stesso George R.R. Martin, che in una recente intervista a The Hollywood Reporter ha spiegato come il finale che ha in mente per i libri sia "molto più sanguinoso " rispetto a quello visto nella serie HBO, che dal quinto ciclo di episodi ha superato il materiale narrativo originale. Martin ha dichiarato apertamente, in una cover story per THR, di aver immaginato un epilogo meno indulgente: " Avrei ucciso più persone.

