Nella partita di Conference League, il Crystal Palace ha sconfitto la Fiorentina con un punteggio di 3-0. Durante l'incontro, Kamada e Mitchell sono stati valutati come i giocatori più incisivi. La gara si è svolta senza particolari incidenti e ha visto il team di casa prevalere sui toscani. La vittoria permette al Crystal Palace di mantenere saldo il proprio cammino nel torneo, mentre la Fiorentina si prepara alle prossime sfide.

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© Napolipiu.com - Conference League: Crystal Palace 3-0 Fiorentina, Kamada e Mitchell brillano nelle valutazioni giocatori.

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