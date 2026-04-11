In occasione di un torneo Master 1000, si prepara una finale tra Sinner e Alcaraz. Sinner ha battuto facilmente Zverev, mentre Alcaraz ha superato Vacherot. Questi due giocatori si contenderanno il titolo, confermando la loro presenza stabile in questa fase del torneo. La finale vedrà quindi affrontarsi due tra i più in forma del circuito in questo momento.

Alcaraz-Vacherot finisce 6-4 6-4 per lo spagnolo, campione in carica, che raggiunge così Sinner in finale a Monte Carlo. due si sfideranno da numero 1 e numero 2 del ranking mondiale Il dominio assoluto di Sinner contro il povero Zverev e la lotta di Alcaraz contro Vacherot: non importa come, in finale ci sono sempre loro 2. Finisce 6-4 6-4 per lo spagnolo, campione in carica (lo scorso anno aveva vinto contro Musetti), che raggiunge così Sinner in finale del Master 1000. I due si sfideranno da numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, mentre Vacherot sale fino alla posizione numero 17. Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Master 1000, in finale sarà Sinner contro Alcaraz

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