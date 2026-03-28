Alla vigilia della finale dell'ATP Master 1000 di Miami, Jannik Sinner ha svolto un allenamento con Jasmine Paolini. Durante la sessione, i due tennisti hanno disputato scambi intensi e precisi. Sinner si prepara a sfidare Zverev nella finale singolare, mentre Paolini partecipa alla finale di doppio insieme a Errani.

Grandi scambi tra Jannik Sinner e Jasmine Paolini alla vigilia della finale dell'Atp Master 1000 di Miami del primo contro Zverev e della seconda in doppio con Errani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, allenamento con Paolini prima della finale del Master 1000 di Miami

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