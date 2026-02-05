Sciopero a Marghera contro Eni | Rispetti i patti serve un piano industriale

Da questa mattina all’alba, i lavoratori dello stabilimento Eni-Versalis di Porto Marghera sono in piazza. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero per chiedere all’azienda di rispettare i patti e di presentare un piano industriale chiaro. La protesta coinvolge centinaia di operai che vogliono garanzie per il futuro dello stabilimento. La situazione resta tesa, con le strade del quartiere che si sono riempite di tensione e comitive di lavoratori che si sono riunite davanti ai cancelli.

Da questa mattina all'alba è in corso uno sciopero negli stabilimenti Eni-Versalis di Porto Marghera, proclamato unitariamente da Cgil, Cisl e Uil dalle rappresentanze dei lavoratori dello stabilimento. Lo sciopero, di 24 ore, arriva «a fronte del perdurare di una gestione aziendale unilaterale.

