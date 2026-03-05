Guerra in Iran Firenze | preghiera del Rosario alla Santissima Annunziata Con l’arcivescovo Gambelli

L'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, presiederà domani sera alle 21 nella Basilica della Santissima Annunziata una preghiera del Rosario dedicata alla pace in Iran. L'iniziativa coinvolge la comunità locale e si svolge nel contesto delle tensioni internazionali legate alla guerra. La cerimonia si svolgerà alla presenza dei fedeli e rappresenta un momento di preghiera collettiva.

