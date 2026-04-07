Il cantante parmense, noto per la sua voce calda e riconoscibile nel genere soul-jazz, ha annunciato un nuovo progetto musicale. Si tratta del suo primo disco interamente in italiano, intitolato ‘Prova d’autore’. La pubblicazione coincide con il ventesimo anniversario della sua carriera, che si è sviluppata su palcoscenici internazionali. L’album rappresenta una novità rispetto alle sue produzioni precedenti, tutte in inglese.

E’ la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, Mario Biondi celebra 20 anni di una carriera internazionale con un progetto a sorpresa. Venerdì 10 aprile esce ‘Prova d’autore’ (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album interamente in italiano del crooner siciliano, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. “I tempi di questo album erano maturi”, ha detto Mario Biondi incontrando la stampa a Milano. “Il progetto in italiano è in essere da tanti anni, c’è addirittura un brano che ha 25 anni ‘Simili’.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Biondi alla ‘Prova d’autore’, primo disco tutto in italiano per il cantante parmense

Mario Biondi annuncia “Prova d’autore”, il suo primo album in italianofoto di Cettii LipariCATANIA – Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo...

“Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi. Il crooner e la “prima volta” in italiano con “Prova d’autore”“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto.

Temi più discussi: Prova d’autore: il nuovo album di Mario Biondi è tutto in italiano; Album di aprile 2026: le migliori uscite discografiche del mese; Top 30 idol coreani appartenenti a gruppi maschili più amati di marzo 2026; INVITO / martedì 7 aprile MARIO BIONDI presenta ai media il suo primo album in lingua italiana Prova d'autore, in uscita il 10 aprile, e il tour in tutta Italia, presso la sede di Milano di Sony Music, dalle ore 10.30.

Mario Biondi sfida se stesso in Prova d'autore: Le critiche? Ci costruisco una casa. Ora trovo un modo per andare in pensione - IntervistaMario Biondi si è raccontato alla vigilia della pubblicazione del nuovo album Prova d'autore in cui abbiamo riconosciuto un suo lato inedito. La nostra intervista ... libero.it

Mario Biondi: 'Prova d’autore' è il primo album in italiano dopo 20 anniA vent’anni da ‘Handful of Soul’ e dal successo di ‘This Is What You Are’, Mario Biondi apre un nuovo capitolo della sua carriera con ‘Prova d’autore’. In uscita il 10 aprile per Sony Music in collabo ... it.blastingnews.com

Mario Biondi: «La mia canzone scartata da Carlo Conti a Sanremo» - facebook.com facebook

Le sonorità di “Prova d’autore” sono tante, diverse, e ognuna racconta qualcosa Dal prossimo venerdì 10 aprile potrete dirmi la vostra ascoltando tutto il nuovo album. Nel frattempo, lo trovate in pre-order al link: bio.to/ProvaDAutore #mariobiondi #prova x.com