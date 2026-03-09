Verstappen Racing ha annunciato che nel 2026 continuerà a correre al Nürburgring con Mercedes-AMG Motorsport. Durante l’evento è stata svelata una nuova livrea in un reveal molto spettacolare. Max Verstappen, noto pilota di Formula 1, amplia così il suo coinvolgimento nel mondo delle corse, impegnandosi in una delle sfide più interessanti della sua carriera.

Max Verstappen amplia il proprio impegno nel motorsport e porta avanti una delle sfide più affascinanti della sua carriera fuori dalla Formula 1. Verstappen Racing ha infatti confermato il programma 2026 al Nürburgring, annunciando la partecipazione alla NLS2 e alla 24 Ore del Nürburgring in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport. Un progetto che rappresenta un passo importante nella visione a lungo termine del team e che riflette tutta la passione del campione olandese per le competizioni endurance e per le sfide più impegnative del panorama internazionale. L’annuncio è stato accompagnato da una presentazione di forte impatto visivo. La nuova livrea della Mercedes-AMG Team Verstappen Racing è stata infatti svelata attraverso un reveal davvero fuori dal comune: un B. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Verstappen Racing conferma il programma 2026 al Nürburgring con Mercedes-AMG Motorsport e svela la nuova livrea con un reveal spettacolare

