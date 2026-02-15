marco panzarasa estraneo ai fatti di garlasco le sue legali intervengono contro la campagna diffamatoria

Le avvocate di Marco Panzarasa hanno annunciato che agiranno contro le accuse ingiuste che lo collegano al delitto di Garlasco. Panzarasa, che non ha nulla a che fare con il caso, è stato coinvolto in una campagna diffamatoria sui social e sui giornali locali. Le sue legali sostengono che si tratta di informazioni infondate e dannose, e promettono di tutelare la reputazione del loro cliente.

Il nome di Marco Panzarasa è ricomparso nelle ultime settimane, quando da un video YouTube è emersa la trascrizione di un’intercettazione tra Rita Preda e Gian Luigi Tizzoni in cui la madre di Chiara Poggi riferiva all’avvocato di aver trovato un biglietto con su scritto: “A uccidere è stato Marco“. Tizzoni si domandava: “Sarebbe Panzarasa?”, ma Preda specificava che il cognome non era riportato. Nonostante la confermata estraneità dell’amico di Alberto Stasi dalla vicenda, le insinuazioni non mancano. Per questo intervengono le sue legali con una nota in cui parlano di “gravi diffamazioni a suo danno”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle accuse rivolte da Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo.

